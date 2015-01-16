Порошенко подготовил законопроект об отмене депутатской неприкосновенности
10:27, 16 января 2015Политика
2599 0
Президент Украины Петр Порошенко подготовил законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
REUTERS
Об этом он сообщил в Twitter.
«Я взял инициативу на себя и подготовил проект закона, который предусматривает полную отмену депутатской неприкосновенности», - написал президент.
Я взяв ініціативу на себе і підготував проект закону, який передбачає повне скасування депутатської недоторканності. pic.twitter.com/hTkNecRiLX
— Петро Порошенко (@poroshenko) January 16, 2015
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter