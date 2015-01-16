Порошенко подготовил законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

10:27, 16 января 2015
Политика
2599 0

Президент Украины Петр Порошенко подготовил законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

REUTERS

Об этом он сообщил в Twitter.

«Я взял инициативу на себя и подготовил проект закона, который предусматривает полную отмену депутатской неприкосновенности», - написал президент.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter