Порошенко призвал ПАСЕ приложить все усилия для освобождения Савченко

Об этом шла речь во время встречи Порошенко с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассер и делегацией ПАСЕ, которая находится в Украине с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента.

"Мы избрали ее членом делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, и было бы вполне естественно, чтобы ПАСЕ приняла необходимое решение об освобождении депутата, летчицы, которая защищала свою страну", - подчеркнул глава государства.

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"Прошу Парламентскую Ассамблею Совета Европы приложить все необходимые усилия для освобождения члена украинской делегации в ПАСЕ", - заявил Порошенко