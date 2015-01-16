Порошенко призвал ПАСЕ приложить все усилия для освобождения Савченко
00:31, 16 января 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко обеспокоен ситуацией вокруг украинской летчицы Надежды Савченко и призвал ПАСЕ приложить все необходимые усилия для освобождения члена украинской делегации в Ассамблее.
REUTERS
Об этом шла речь во время встречи Порошенко с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассер и делегацией ПАСЕ, которая находится в Украине с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента.
"Мы избрали ее членом делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, и было бы вполне естественно, чтобы ПАСЕ приняла необходимое решение об освобождении депутата, летчицы, которая защищала свою страну", - подчеркнул глава государства.
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"Прошу Парламентскую Ассамблею Совета Европы приложить все необходимые усилия для освобождения члена украинской делегации в ПАСЕ", - заявил Порошенко
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