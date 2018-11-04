Смерть Гандзюк: Луценко рассказал, что было сделано для установления заказчика убийства

Луценко отметил, что для установления заказчика подозреваемый в организации убийства Гандзюк в конце октября был переведен в изолятор СБУ Киева.

Генеральный прокурор Юрий Луценко вечером в воскресенье провел совещание по делу Екатерины Гандзюк.

На своей странице в Facebook Луценко отметил, что следствие Нацполиции скоро будет завершено, а установленные исполнители и организатор предстанут перед судом.

"Следствие Нацполиции, которое ни на день не останавливалось, в котором проведено 367 допросов, 21 экспертизу, проверки на детекторе лжи и другие процессуальные действия, скоро будет завершено. Установленные исполнители и организатор предстанут перед судом", - говорится в сообщении.

"С целью установления заказчика подозреваемый в организации убийства в конце октября переведен в изолятор СБУ Киева", - добавил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Читайте такжеПо делу Гандзюк собрана вся доказательная база, в ближайшее время его передадут в суд - полиция

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря.

Сегодня, 4 ноября, стало известно, что Екатерина Гандзюк умерла после длительного лечения.

Полиция изменила квалификацию нападения на Гандзюк, квалифицировав его как законченное преступление. Расследование проводится по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.