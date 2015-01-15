Миссия ОБСЕ не рискнула ехать в Донецкий аэропорт

Об этом в комментарии УНИАН сообщила старший ассистент отдела прессы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ирина Гудыма.

«После двух неудачных попыток добраться до аэропорта Донецка мы вернулись на свои позиции», - отметила она.

«Мы сделали собственную оценку ситуации безопасности, были слышны выстрелы, а мы являемся гражданской миссией, поэтому мы приняли решение вернуться на свои позиции в Донецке», - сказала Гудыма.

Читайте такжеЗахарченко поставил задачу взять аэропорт сегодня, миссии ОБСЕ отведена роль "живого щита"По ее словам, члены миссии ОБСЕ находятся в гостинице Radisson Park Inn., и потом сегодня заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг предоставит более подробную информацию на пресс-конференции.

В свою очередь, спикер АТО Андрей Лысенко сказал в комментарии УНИАН, что в штабе антитеррористической операции нет информации относительно миссии ОБСЕ.