Порошенко начал двухдневный официальный визит в Турцию (видео)

Визит в Турцию президент начал с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах находилось Посольство Украинской Народной Республики в Османской империи.

Президент Украины Петр Порошенко начал двухдневный официальный визит в Турцию.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Начал визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах находилось Посольство Украинской Народной Республики в Османской империи», - написал президент.

Как сообщал УНИАН, во время визита в Турцию Порошенко в Стамбуле примет участие в 7-м заседании Стратегического совета высокого уровня, проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посетит Стамбульский университет, где функционирует отделение украинского языка и литературы, а также откроет выставку архивных документов, посвященную 100-летию украинско-турецких дипломатических отношений.

Кроме того Порошенко посетит Анталию, где примет участие в церемонии инаугурации Консульства Украины и центра культуры «Украинский дом».