Сегодня Порошенко с рабочим визитом посетит Турцию

3 ноября в Стамбуле под председательством президентов Украины и Турции состоится 7-е заседание Стратегического совета высокого уровня.

Президент Украины Петр Порошенко 3-4 ноября посетит Турецкую Республику с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, 3 ноября в Стамбуле под председательством президентов Украины и Турции состоится 7-е заседание Стратегического совета высокого уровня.

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Повесткой дня мероприятия предусмотрено обсуждение ключевых вопросов политического диалога, современного состояния и перспектив развития украинско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, оборонно-промышленной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной, образовательной и туристической сферах.

Порошенко проведет отдельные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Планируется, что глава Украинского государства откроет мемориальную доску на бывшем здании дипломатической миссии УНР в 1919-1922 годах, посетит Стамбульский университет, где функционирует отделение украинского языка и литературы, а также откроет выставку архивных документов, посвященную 100-летию украинско-турецких дипломатических отношений.

В рамках программы визита в Турцию Порошенко посетит Анталию, где примет участие в церемонии инаугурации Консульства Украины и центра культуры «Украинский дом».

Как сообщали турецкие источники, также планируется детально проанализировать нынешнее положение крымских татар.