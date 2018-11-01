Суд продлил арест руководителю РИА "Новости Украина" Вышинскому до 28 декабря

Прокуратура ходатайствовала о дальнейшем содержании Вышинского под стражей в связи с тем, что он может скрыться от правосудия, так как имеет гражданство России.

Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей подозреваемому в государственной измене руководителю РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому до 28 декабря.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 1 ноября, на заседании приняла судья Галина Радченко.

Вчера адвокаты Вышинского подавали ходатайство об отводе судьи, но суд его отклонил.

Прокурор Валерий Хараим, объясняя свое ходатайство о дальнейшем содержании Вышинского под стражей, заявил о рисках того, что подозреваемый может скрыться, так как, кроме украинского, имеет еще и гражданство России.

Также, по словам прокурора, еще не завершены некоторые экспертизы, в частности, судебно-лингвистические – изучение текстов, размещенных на сайте издания, которое возглавлял Вышинский.

Один из адвокатов Вышинского Андрей Доманский подал ходатайство о том, что готов взять Вышинского под личное обязательство.

«Я знаком с Вышинским около десяти лет. Знаю его как позитивного человека», - аргументировал Доманский.

Сам Вышинский назвал доводы следствия лживыми и абсурдными.

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Также адвокаты подозреваемого утверждали, что за время расследования, которое длится с мая 2018 года, не были выявлены новые факты, свидетельствующие о необходимости пребывания Вышинского под стражей.

Однако, несмотря на доводы адвокатов, судья Радченко приняла решение о продлении срока содержания Вышинского под стражей до 28 декабря.

Адвокаты намерены обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

Как сообщал УНИАН, 15 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели следственные действия в офисе РИА «Новости Украина» в Киеве. Был задержан его директор Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма». По возвращении из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позднее в СБУ уточнили, что это лишь доказанная сумма. Согласно оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.

Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.