Боевики за сутки более 80 раз обстреляли украинских военных – штаб АТО

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции осложняется.

"Как и ранее, боевики продолжают эскалацию конфликта в Луганской и Донецкой областях. За период с 6 до 18 часов сегодняшнего дня незаконные вооруженные формирования 85 раз обстреляли позиции наших военных", - отмечается в сообщении.

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В частности отмечается, что "террористы ведут огонь в основном из тяжелого вооружения - артиллерии, реактивных систем, танков, обстреливая как позиции наших сил, так и населенные пункты с мирными жителями.

В течение дня бандформирования обстреляли 31 населенный пункт на Донбассе и позиций наших военных вблизи них".