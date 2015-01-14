Встреча контактной группы по Донбассу может состояться до конца недели - МИД
Украина ожидает, что встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится до конца недели.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.
По его словам, украинская сторона готова к такой встрече и ожидает ответ от представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР» по проведению такой встречи.
“Относительно даты, я не могу подтвердить точную дату, поскольку это должна определить Трехсторонняя контактная группа, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни, до конца этой недели”, - сказал Перебыйнис.
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По его словам, местом проведения встречи рассматривается Минск, но не исключено, что встреча пройдет в режиме видео-конференции.
“Украина готова к такой встрече, но наша позиция заключается в том, что для того, чтобы рассмотрение вопросов был эффективным, так называемые «ДНР» и «ЛНР» должны быть представлены теми, кто контролирует ситуацию, подписывал Минские договоренности”, - сказал Перебыйнис.
Как сообщал УНИАН, последнее заседание Трехсторонней контактной группы состоялось 24 декабря 2014 г. в Минске.