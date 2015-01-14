Встреча контактной группы по Донбассу может состояться до конца недели - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, украинская сторона готова к такой встрече и ожидает ответ от представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР» по проведению такой встречи.

“Относительно даты, я не могу подтвердить точную дату, поскольку это должна определить Трехсторонняя контактная группа, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни, до конца этой недели”, - сказал Перебыйнис.

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По его словам, местом проведения встречи рассматривается Минск, но не исключено, что встреча пройдет в режиме видео-конференции.

“Украина готова к такой встрече, но наша позиция заключается в том, что для того, чтобы рассмотрение вопросов был эффективным, так называемые «ДНР» и «ЛНР» должны быть представлены теми, кто контролирует ситуацию, подписывал Минские договоренности”, - сказал Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, последнее заседание Трехсторонней контактной группы состоялось 24 декабря 2014 г. в Минске.