Яценюк призвал принять меры для признания в мире "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями

Министерство юстиции Украины совместно с Генеральной прокуратурой и Службой безопасности должны принять меры для юридического признания в мире так называемых Донецкой и Луганской «народных республик» террористическими организациями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил на заседании правительства.

"Также я прошу Министерство юстиции Украины совместно с Генеральной прокуратурой и Службой безопасности принять меры для юридического признания в целом таких организаций как «ЛНР» и «ДНР» террористическими через соответствующую судебную процедуру", - сказал премьер.

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По его словам, «ЛНР» и «ДНР» должны быть признаны мировым сообществом террористическими организациями.

«СБУ открыла соответствующие уголовные производства, и подозрения в осуществлении террористической деятельности объявлены соответствующим российским боевикам из «ДНР» и «ЛНР», - напомнил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет в Донбасс наемников и свои регулярные войска.