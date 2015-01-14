Яценюк призвал принять меры для признания в мире "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями
Яценюк призвал Минюст, ГПУ и СБУ начать юридические мероприятия.
Министерство юстиции Украины совместно с Генеральной прокуратурой и Службой безопасности должны принять меры для юридического признания в мире так называемых Донецкой и Луганской «народных республик» террористическими организациями.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил на заседании правительства.
"Также я прошу Министерство юстиции Украины совместно с Генеральной прокуратурой и Службой безопасности принять меры для юридического признания в целом таких организаций как «ЛНР» и «ДНР» террористическими через соответствующую судебную процедуру", - сказал премьер.
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По его словам, «ЛНР» и «ДНР» должны быть признаны мировым сообществом террористическими организациями.
«СБУ открыла соответствующие уголовные производства, и подозрения в осуществлении террористической деятельности объявлены соответствующим российским боевикам из «ДНР» и «ЛНР», - напомнил Яценюк.
Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет в Донбасс наемников и свои регулярные войска.