Вакарчук однозначно ответил на вопрос, хочет ли стать президентом

Ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук уклонялся от ответа на прямой вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты.

Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что должность президента его не интересует.

Об этом он заявил в понедельник на лекции в Харькове, передает "Украинская правда".

"Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины - ред.), меня интересуют изменения в стране", - отметил певец.

Вакарчук считает, что политическая культура в стране осталась на уровне 1991 года.

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"Сознание прошло большой путь, а политическая культура осталась советская. Моя задача - говорить не о лицах, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель", - говорит музыкант.

Ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук уклонялся от ответа на прямой вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты.

"Если вы хотите услышать что-то конкретное - немножко потерпите", - говорил он.

Как сообщал УНИАН, Вакарчук находится на четвертом месте в рейтинге кандидатов на пост президента.