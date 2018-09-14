Зеленский и Вакарчук на третьем и четвертом месте в рейтинге кандидатов на пост президента - опрос

Лидируют Тимошенко и Порошенко.

Владимир Зеленский (6,7%) и Святослав Вакарчук (6,5%) на третьем и четвертом месте в рейтинге кандидатов на пост президента.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные опроса, проведенного 30 августа — 9 сентября тремя исследовательскими центрами: КМИС, Центра Разумкова и СОЦИС. Опрошено 10005 респондентов. Погрешность составляет около 1,2%.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Тимошенко готовы отдать голоса 11% опрошенных, а за Порошенко — 7,1%. На пятом месте Анатолий Гриценко с 6,3%, Юрий Бойко — 6%, Олег Ляшко — 4,4%, Вадим Рабинович — 3,6%, Андрей Садовый — 1,8%, Александр Шевченко — 1,8%, Олег Тягнибок — 1,4%, Андрей Билецкий — 0,5%.

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В то же время не определились за кого голосовать 23,4% опрошенных, а 15% не принимали бы участия в голосовании.

Стоит отметить, что пока ни Зеленский, ни Вакарчук не заявили, что идут на выборы.

Ранее, как сообщал УНИАН, отвечая на вопрос по каждому из политиков, насколько заинтересована Россия в том, чтобы он стал следующим президентом Украины, опрошенные отметили, что больше всего Россия заинтересована в таких кандидатах, как Юрий Бойко (46,5%), Вадим Рабинович (37,9%), Юлия Тимошенко (28,4%), Петр Порошенко (19,8%), Олег Ляшко (15,4%), Владимир Зеленский (7,1%), Анатолий Гриценко (6,7%), Андрей Садовый (5,2%), Святослав Вакарчук (3,7%).