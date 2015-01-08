Сорос призвал западные страны дать Украине миллиардные кредиты

Джордж Сорос отмечает, что санкции, наложенные Западом на Россию, сработали «мощнее, чем кто-либо мог предположить», прежде всего ‒ из-за стремительного падения цен на нефть, передает «ЕвроПравда».

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Финансист отмечает, что усиление санкций может привести к дефолту России, который будет нежелательным результатом для всех, прежде всего ‒ для еврозоны. В связи с этим он считает нужным повышать не давление на Россию, а уровень помощи Украине. Он также подчеркивает, что нынешний уровень финансовой помощи Киеву со стороны ЕС является мизерным и не отвечает требованиям времени.

Долгосрочное предложение Джорджа Сороса состоит из шести пунктов. Каждый из них может быть выполнен (полностью, частично или не выполнен) независимо от других.

Первое: мощнейшим инструментом было бы разблокирование нераспределенных средств двух европейских фондов помощи, которые сейчас могут использовать исключительно страны-члены ЕС. Джордж Сорос предлагает разрешить кредитовать из них Украину ‒ напрямую или через механизм так называемой макрофинансовой помощи. В указанных фондах сейчас находится более чем $60 млрд, на которые нет заявок стран ЕС.

Второе: кредитную линию МВФ нужно увеличить на $13 млрд, а программа должна быть преобразована из текущего формата Stand-by на более долгосрочный формат Extended Fund Facility.

Третье: линия, выделенная на Украину Европейским инвестиционным банком, должна составить не менее $10 млрд.

Четвертое: долгосрочные кредитные линии от Всемирного банка и ЕБРР на сумму около $5 млрд.

Пятое: реструктуризация существующего госдолга Украины.

Шестое: реструктуризация или помощь в выплате российских бондов на сумму 3 млрд, полученных Киевом во времена бывшего президента Виктора Януковича.