Сорос: главная задача для Украины - назначение новых должностных лиц, а не люстрация старых

Такое мнение высказал американский миллиардер Джордж Сорос в интервью "Украинской правде". "Существует непреодолимый запрос общественности - избавиться от коррумпированных чиновников, но люстрация не может быть единственным методом. Перед тем, как убрать коррупционеров, необходимо создать новую эффективную и честную бюрократию и судебную систему", - отметил Джордж Сорос.

Читайте такжеСорос назвал оптимальным решением оставить Яценюка премьеромПо мнению миллиардера, новые чиновники должны быть достаточно квалифицированными и получать хорошую зарплату. "Поэтому назначение новых должностных лиц является более приоритетной задачей, чем люстрация старых", -считает финансист.

По мнению Джорджа Сороса, Украине нужно достичь правопреемства: "Вы можете увольнять чиновников, когда у вас есть новые, в качестве временной замены, но вы должны помнить, что они невиновны, если их вина не была доказана. В противном случае вы нарушаете их права".

"Такая временная замена позволит привлечь квалифицированных чиновников с хорошей зарплатой, потом должна заработать новая судебная система, и только после этого необходимо начинать судебный процесс. Таким путем люстрация и назначения новых должностных лиц будут объединены в правильной последовательности", - сказал миллиардер.