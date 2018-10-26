Филарет будет единым кандидатом от УПЦ КП на предстоятеля Единственной православной церкви – владыка Епифаний

По его словам, на Объединительном соборе в качестве наблюдателя будет присутствовать экзарх вселенского патриарха.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет будет единым кандидатом от Киевского патриархата на предстоятеля единой поместной православной церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил доктор наук по богословию, профессор, патриарший наместник, митрополит, владыка Епифаний.

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Говоря об избрании будущего предстоятеля единой поместной православной церкви, он отметил: "Святейший патриарх не будет выдвигать себя в качестве кандидата. Его будем мы, архиереи Киевского патриархата, единогласно, все мы едины, 40 архиереев, в том мнении, что только святейший патриарх имеет опыт, имеет все необходимые качества для того, чтобы возглавить эту единую поместную православную церковь".

Владыка Епифаний заметил, что в церкви нет "предвыборной кампании", соответственно, не будут вестись какие-то обсуждения или "предвыборная агитация".

"Только на соборе будут избраны кандидаты. А для того, чтобы кандидат был избран, нужно иметь необходимое количество поддержки архиереев", - пояснил он.

Владыка Епифаний добавил, что это количество определяется регламентом собора, и набрав его кандидат будет иметь возможность участвовать в выборах будущего предстоятеля.

"Мы, архиереи Киевского патриархата, все едины во мнении, что от нашей церкви единым кандидатом на выборы будущего предстоятеля будет святейший патриарх Филарет. А собор уже выберет и утвердит того, кто возглавит эту единую поместную православную церковь", - сказал он.

Кроме того, по его словам, на соборе в качестве наблюдателя будет присутствовать экзарх вселенского патриарха. И от его присутствия зависит точная дата созыва Объединительного собора.