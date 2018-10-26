Проведение Объединительного собора зависит от Вселенского патриарха – Филарет

Он надеется, что это событие произойдет в ближайшее время.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявляет, что проведение Объединительного собора украинских православных церквей зависит от вселенского патриарха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

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«Проведение собора зависит от вселенского патриарха», - подчеркнул он и добавил, что УПЦ КП надеется, что в ближайшее время будет созван этот собор.

«Назвать дату созыва этого собора мы не можем, потому что это зависит от вселенского патриарха», - резюмировал патриарх Филарет.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.