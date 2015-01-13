Европарламент подумает над расширением санкций против России

Об этом сообщает Апостроф.

Несмотря на то, что окончательный вариант резолюции еще не принят, он, среди прочего, может включать пункт о введении дополнительных санкций ЕС в отношении России. Об этом, в частности, свидетельствует проект резолюции, разработанный Европейской народной партией.

Согласно тексту документа, Европарламент намерен предложить Европейскому совету расширить санкции против России на ядерный сектор и международные финансовые операции в случае, если РФ предпримет дальнейшие действия по дестабилизации ситуации в Украине.

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Кроме того, «(Европарламент) призывает ЕС поддерживать ограничительные меры в отношении российских физических лиц и сепаратистов, ответственных за дестабилизацию ситуации в регионе до тех пор, пока Россия не начнет в полной мере уважать и выполнять свои минские обязательства, включая полное и безоговорочное выведение с территории Украины всех российских войск, незаконных вооруженных формирований, военной техники, боевиков и наемников...»,– говорится в проекте резолюции.

Следует отметить, что дебаты относительно резолюции ЕП по ситуации в Украине пройдут в среду, 14 января.