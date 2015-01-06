США пригрозили России новыми санкциями
22:31, 06 января 2015Мир
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Администрация США считает, что Россия не выполняет свои обязательства в отношении Украины.
Вашингтон хочет видеть со стороны Москвы прекращение помощи сепаратистам / joinfo.ua
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации президента США Джоша Эрнеста.
«Чем дольше Россия будет отказываться выполнять свои обязательства, тем больше риск, что она столкнется с новыми санкциями», - подчеркнул Эрнест.
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Среди основных действий, которые Вашингтон хочет видеть со стороны Москвы, Эрнест назвал "прекращение военной помощи сепаратистам".
Эрнест подчеркнул, что в случае выполнения россиянами обязательств президент Обама готов начать работу по сворачиванию режима санкции.
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