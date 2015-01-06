США пригрозили России новыми санкциями

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации президента США Джоша Эрнеста.

«Чем дольше Россия будет отказываться выполнять свои обязательства, тем больше риск, что она столкнется с новыми санкциями», - подчеркнул Эрнест.

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Среди основных действий, которые Вашингтон хочет видеть со стороны Москвы, Эрнест назвал "прекращение военной помощи сепаратистам".

Эрнест подчеркнул, что в случае выполнения россиянами обязательств президент Обама готов начать работу по сворачиванию режима санкции.