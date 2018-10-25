По мнению официального представителя ведомства Захаровой, все заявления западных политиков по этому поводу являются примером политической пропаганды».

В МИД России назвали резолюцию Европарламента по Азовскому морю «пропагандистской картой, которая разыгрывается Западом».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Тема Азовского моря - это очередная пропагандистская карта, которая разыгрывается нашими западными коллегами», - сказала она.

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«Если вы посмотрите заявления американских представителей, европейских представителей, сейчас дошло до европарламентариев - они все идентичны, не основываются на базе какой-то фактологической, они являются примером политической пропаганды», - заявила Захарова.

Как сообщал УНИАН, Европарламент сегодня, 25 октября, принял резолюцию, в которой призвал все страны-члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми ужесточать санкции в отношении РФ в случае обострения ситуации в Азовском море.

Кроме того, в резолюции выражается обеспокоенность постоянной милитаризацией Россией в регионе Черного и Азовского морей и осуждаются злоупотребления РФ с чрезмерными проверками торговых судов Украины и стран-членов Евросоюза в Азовском море.

Также ЕП предложил назначить специального представителя Евросоюза по делам Крыма и Донбасса.