Европарламент призвал ЕС назначить спецпредставителя по делам Крыма и Донбасса

Соответствующую законодательную резолюцию сегодня приняли на заседании Европарламента в Страсбурге.

Европейский парламент призывает назначить специального представителя Европейского Союза по делам Крыма и Донбасса.

Соответствующая законодательная резолюция сегодня была принята на заседании Европарламента в Страсбурге (Франция).

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"Европейский парламент призывает вице-президента, высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности (Федерику Могерини) более тщательно отслеживать развитие ситуации с безопасностью в Азовском море, учитывая растущую вероятность возникновения конфликта на пороге Европы, который может иметь более далеко идущие последствия для безопасности непосредственно ЕС и его стран-членов", - отмечается в резолюции.

В то же время депутаты Европарламента считают, что "было бы очень целесообразно назначить специального посланника ЕС для Крыма и Донбасса, ответственность которого будет распространяться также на Азовское море".

Кроме того, европарламентарии призывают Могерини предпринять необходимые шаги, чтобы предложить расширить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для наблюдения за ситуацией в Азовском море, и в частности на том участке моря, где наблюдается напряжение. К тому же в Европарламенте считают, что необходимо либо снарядить СММ соответствующими средствами для наблюдения за ситуацией в море, либо организовать отдельную международную мониторинговую миссию для наблюдения за ситуацией в Азовском море.

Европарламент также призвал все страны-члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми усилить санкции против Российской Федерации в случае обострения ситуации в Азовском море.