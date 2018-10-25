Европарламент обеспокоен постоянной милитаризацией Черного и Азовского морей со стороны РФ

Депутаты Европарламента обеспокоены нестабильной ситуацией с безопасностью в Азовском море, которая «может обостриться до открытого конфликта».

Европейский парламент обеспокоен постоянной милитаризацией Российской Федерацией в регионе Черного и Азовского морей.

Соответствующая законодательная резолюция сегодня была принята на заседании Европарламента в Страсбурге (Франция).

«Европейский парламент выражает серьезную обеспокоенность очень нестабильной ситуацией в области безопасности в Азовском море, которая может легко обостриться до открытого конфликта», - отмечается в резолюции.

Читайте такжеЕвропарламент призывает ЕС усилить санкции против РФ в случае обострения ситуации в Азовском море

«Европейский парламент серьезно обеспокоен непрерывной милитаризацией региона Азовского и Черного морей, особенно на незаконно оккупированном и аннексированном Крымском полуострове, развитием Российской Федерацией возможностей по ограничению и запрету доступа и маневра (A2/AD), включая новые зенитно-ракетные системы С-400, передислокацию военных и патрульных кораблей из Каспийского моря», - заявили евродепутаты.

Также в Европарламенте выражают сожаление, что «Азовское море стало новым, морским измерением российских агрессивных действий против Украины».

Как сообщал УНИАН, Европейский парламент осуждает злоупотребление Российской Федерации с чрезмерными проверками торговых судов Украины и стран-членов Евросоюза в Азовском море.

Кроме того, европарламентарии вновь заявили о поддержке независимости и территориальной целостности Украины и подтвердили суверенитет Украины над Крымским полуостровом и частью Азовского моря, а также на абсолютное право Украины иметь полный доступ к Азовоського моря, как это закреплено в Конвенции ООН по морскому праву.