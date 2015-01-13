В Донецком аэропорту не утихают бои: боевики уничтожили диспетчерскую вышку

Боевики в Донецком аэропорту полностью разрушили диспетчерскую вышку.

Об этом Громадському сообщили украинские военные, которые удерживают позиции на метеовышке, а затем подтвердил командир 1-й штурмовой роты украинского добровольческого корпуса «Правый сектор» с позывным «Подолянин».

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По словам бойцов, сегодня в аэропорту горячо с самого утра, с 7:00 по украинским позициям работает артиллерия.

"Визуально вышки нет. Дым в районе нового терминала", - отмечают очевидцы в социальных сетях.

Данную информацию в комментарии УНИАН также подтвердил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин.

«Это случилось сегодня. Стреляли, в том числе и по вышке. Стреляли из разного оружия», - сказал он.

На вопрос, есть ли в результате падения вышки пострадавшие среди военнослужащих, Матюхин ответил, что информация будет уточняться.

«Такую информацию предоставляет СНБО», - прибавил он.