В Генштабе прогнозируют информационную пропаганду против очередной волны мобилизации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ Владимир Талалай.

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“Это распространение, в том числе в СМИ и Интернете, ложных сведений о положении дел в государстве, распространение разного характера негативной информации о правонарушениях. В местах сбора и отправки военнослужащих периодически будут появляться группы так называемых “родственников” военнообязанных, которые будут нагнетать обстановку. Вместе с ними работают группы, которые бесплатно раздают спиртные напитки военнообязанным”, - сказал Талалай.

Также он прибавил, что ожидается дестабилизация обстановки вокруг военных комиссариатов.

“Вплоть до проведения террористических акций, поджогов и прочее”, - сказал Талалай.

Как сообщал УНИАН, мобилизация в 2015 году пройдет в три этапа и продлится с января по август.

Первый начнется 20 января и будет длиться 90 дней, второй – ориентировочно с апреля и будет длиться 60 дней, а третий этап начнется с июня и также продлится в течение 60 дней.

В течение года в ряды Вооруженных сил Украины планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев.

Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную военную службу.

В 2014 году были проведены три волны мобилизации.