Министр обороны опроверг информацию о мобилизации 200 тысяч человек в 2015 году

Министр обороны Степан Полторак опроверг информацию о мобилизации 200 тысяч человек в 2015 году. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент LB.ua.

"Мы призываем в 2015 году первую партию, начиная с 20 января. Будет предусмотрено полное обеспечение, подготовка на всех уровнях. Это количество людей составляет 50 тысяч человек, причем она будет в два этапа: 24 и 26 тысяч. До апреля месяца будет проводиться подготовка тех, кого мы мобилизируем", - заявил он.

Читайте такжеВ Минобороны назвали основные пункты мобилизации-2015: три волны без срочников в АТО

"По остальной мобилизации решение не принято. При необходимости, при усложнении обстановки, только тогда будет проведена дополнительная мобилизация. Конец апреля-июнь - 13,5 тыс. и июль-сентябрь еще может быть 40 тысяч", - добавил Полторак.

По его словам, общее количество мобилизованных не будет превышать 104 тысячи человек.