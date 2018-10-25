ГПСУ сообщила об угрожающей ситуации в Азове – там сконцентрировано уже более 120 судов РФ

В ГПСУ заявили, что после захвата Крыма и оккупации части Донбасса, следующей целью России является захват Азова.

В Азовском море уже более 120 кораблей и катеров РФ.

Об этом сообщил заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк, выступая на Львовском форуме по безопасности, передает LIGA.net.

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"Ситуация (в Азовском море - ред.) серьезная и довольно угрожающая", - подчеркнул он.

По словам Серватюка, после захвата Крыма и оккупации Донецкой и Луганской областей, следующей целью России является захват Азова.

Он напомнил, что Украина уже начала наращивать присутствие в Азовском море - планируется переброска кораблей с Дуная, был переброшен отремонтированный корабль "Донбасс", планируется модернизация постов технического наблюдения и создания противодесантной обороны.