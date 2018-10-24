Европарламент намерен призвать к ужесточению санкций против РФ в случае обострения ситуации в Азовском море

Европейский парламент намерен призвать все страны-члены Европейского Союза в Совете ЕС ужесточить санкции против Российской Федерации в случае еще большего обострения ситуации в Азовском море.

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Об этом говорится в проекте резолюции, размещенном на сайте Европарламента.

В частности, в проекте документа сказано, что Европарламент заявляет о незаконности сооружения Керченского моста и приветствует решение Европейского Совета о введении ограничительных мер в отношении шести компаний, которые были задействованы в сооружении моста.

В этой связи, согласно проекту резолюции, Европарламент «настоятельно призывает вице-президента, высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности (Федерику Могерини) вместе со странами-членами ЕС в Европейском Совете четко разъяснить, что целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море обострится еще больше».

Также предполагается, что депутаты Европарламента выразят свою обеспокоенность относительно участия европейских компаний в строительстве моста через Керченский пролив, поскольку это участие «сознательно или неосознанно подрывает санкционный режим ЕС». В связи с этим, Европарламент намерен призвать Европейскую комиссию изучить и проверить соблюдение действующих ограничительных мер ЕС, а страны-члены осуществить обмен информацией относительно того, возбуждены ли уголовные дела по случаям возможных нарушений санкционного режима ЕС европейскими компаниями.

Как сообщал УНИАН, 25 октября Европарламент рассмотрит резолюцию, касающуюся ситуации в Азовском море. 23 октября в Европарламенте состоялись дебаты по этому вопросу, и евродепутаты предложили ввести новые санкции против РФ из-за ситуации в Азовском море.

Ранее, 12 октября, президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».

В решении СНБО подчеркивается, что, рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе, обусловленные агрессивными действиями Российской Федерации, Совет констатировал наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокаде побережья Украины.

Кабмину поручено создать межведомственный координационный орган, который должен обобщить правовую позицию государства по вопросу подготовки консолидированной претензии официального Киева к России относительно международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.