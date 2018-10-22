Варфоломей рассказал о «черной пропаганде» Москвы, направленной против Вселенского Патриархата

Константинопольский патриарх указал, что "русские братья" будут следовать решениям Вселенского Патриархата, потому что "у них нет другого выбора".

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что российской стороне придется так или иначе принять решение Константинополя по украинскому церковному вопросу.

Как сообщает, Orthodoxia.info, такое заявление он сделал на заседании греческой диаспоры в Константинополе.

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Патриарх напомнил, что привилегии Вселенского Патриархата основаны на решениях и канонах Вселенских Соборов и являются обязательными для всех в Православии.

«Нравится или нет нашим русским братьям, рано или поздно они будут следовать решениям, которые принял Вселенский патриарх, потому что у них нет другого выбора», – заявил Варфоломей.

Он также рассказал грекам Константинополя, что прекрасно знает о «хорошо оплачиваемых статьях» и о «черной пропаганде» с российской стороны, направленной против Вселенского Патриархата.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Русская православная церковь в ответ приняла решение о полном прекращении евхаристических отношений с Константинопольским Патриархатом, а также признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником.