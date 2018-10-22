Развалить Россию за год: журналист назвал "только один способ" остановить Путина

Журналист Айдер Муждабаев считает, что противостоять России можно только жесточайшими экономическими санкциями.

Только самые жесткие санкции Запада, направленные на развал России, смогут помешать планам Кремля по размещению ядерного оружия в аннескированном Крыму.

Такое мнение высказал журналист Айдер Муждабаев, передает «Обозреватель». По его словам, в информации СМИ о размещении на полуострове ядерных боеголовок "совсем ничего удивительного нет".

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"Крым России не нужен, ни люди, которые там живут, ни, в первую очередь, крымские татары, да и все остальные. Даже сторонники "русского мира" им там не нужны. Крым им нужен как плацдарм, который оправдывает придуманную легенду о "русском Крыме", о святости и все вот это", — заявил Муждабаев.

На вопрос, можно ли помешать планам РФ на полуострове, журналист ответил: "В этот момент — нет".

"Противостоять России можно только одним способом — жесточайшими экономическими санкциями. И государство Российская Федерация в том виде, в котором она сейчас существует, перестанет существовать через год, поскольку 80% бюджета России составляют поступления за проданные ею энергоносители. Пока этого не произошло, Путин будет творить что угодно, где угодно и как угодно", — подчеркнул он.