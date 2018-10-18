"Мочить в сортирах-2": Путин шантажирует и запугивает Запад своим оружием – политолог

Политолог назвал сегодняшние слова Путина запугиванием Запада.

Президент Российской Федерации Владимир Путин шантажирует и запугивает своим оружием Запад.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал политолог Николай Давидюк.

"Это возвращение в двухтысячные, о которых не хотел говорить. Но его фразы... последний раз аналогичная фраза звучала "мочить в сортирах". Это аналог этой фразы, только уже более опытного политика. То есть он уже жаргон подбирает, еще что-то. Но, по большому счету, это фразы одного линейного ряда. Задание было такое – поставьте, чтобы их немножко припугнул. Он шантажирует своим оружием, он запугивает своим оружием. Он в последнее время, чем хуже в экономике, чем более пустой холодильник, он все больше говорит о запугивании Запада. Это его стиль", - рассказал политолог.

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Давидюк отметил, что россияне хотели православную империю.

"Я бы хотел социологию посмотреть, как россияне эту фразу увидели, есть ли там эта радость, как после оккупации Крыма. Классно было эти шоу смотреть, когда был полный холодильник. Между рекламой бегали, из холодильника что-то носили, смотрели – было очень интересно, весело и вкусно, что самое главное. А сейчас уже и не интересно, и не весело, потому что не вкусно. Уже нечего", - сообщил он.

Давидюк отметил, что в России уже не тот достаток, какой был раньше.

"Я не говорю о голоде, ни в коем случае. Но это не тот достаток. Если раньше могли летать два раза в Египет, три раза в Египет, покупали новую машину, холодильник брали в кредит – сейчас этого уже нет. Вот та Россия, которую показывали на телевидении, где все прекрасно – нет ее. Она и тогда была гиперболизирована, а сейчас и половины того нет. И это проблема", - рассказал он.