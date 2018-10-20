Госдеп поддержал Украину в стремлении создать автокефальную церковь

По словам Помпео, Соединенные Штаты поддерживают религиозную свободу.

Американский госсекретарь Майкл Помпео поддержал стремление Киева добиться автокефалии для Украинской православной церкви. Об этом говорится в официальном сообщении Госдепа.

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По словам Помпео, Соединенные Штаты поддерживают религиозную свободу. В случае с Украиной речь идет об управлении своей религией без внешнего вмешательства. Подчеркивается, что толерантность, понимание и сдержанность необходимы для совместного существования и процветания людей в мире.

«Мы призываем представителей церкви и правительства активно продвигать эти ценности в связи с движением к созданию автокефальной Украинской православной церкви», — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение о продлении процедуры предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий.

В Кремле пообещали защищать интересы православных в Украине «политико-дипломатическим путем», однако заявили, что не намерены вмешиваться в «межцерковный диалог».

15 октября на заседании Синода РПЦ в Минске было принято решение о полном прекращении евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом.