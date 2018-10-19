Русская зарубежная церковь разорвала отношения с Константинополем

Русская зарубежная церковь заявила, что не восстановит отношения с Константинополем, пока он не "прекратит свои беззаконния".

Синод Русской зарубежной церкви объявил о прекращении евхаристического общения со Вселенским патриархатом.

Данное решение было принято из-за намерения Константинопольского патриархата предоставить автокефалию украинской церкви. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Русской зарубежной церкви.

Церковь сообщила, что не восстановит отношения с Константинополем, пока он не "прекратит свои беззаконния".

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"Мы извещаем наше духовенство и верующих о том, что евхаристическое общение с Константинополем в настоящее время невозможно – как для архиереев и духовенства, так и для мирян", - говорится в заявлении.

Синод подчеркнул, что духовенство Русской церкви теперь не может служить в любом приходе Константинопольской церкви либо приглашать священнослужителей этой церкви сослужить в своих храмах.

"Также мирянам не дозволяется причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Сообщаем также, что Русская зарубежная церковь не будет принимать участие ни в каких богословских церковных собраниях, а также в диалогах, включая региональные Ассамблеи канонических епископов, которые возглавляют (или сопредседателями которых являются) архиереи и священнослужители Константинопольской Церкви", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение о продлении процедуры предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий.

В Кремле пообещали защищать интересы православных в Украине «политико-дипломатическим путем», однако заявили, что не намерены вмешиваться в «межцерковный диалог».

15 октября на заседании Синода РПЦ в Минске было принято решение о полном прекращении евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом.