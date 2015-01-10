За день боевики 34 раза обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО. «Эпицентром напряженности остается район донецкого аэропорта и ближайшие к нему населенные пункты. На протяжении дня бандформирования вели огонь из гранатометов, минометов, танков и артиллерии по новому терминалу и метеовышки донецкого аэропорта», - говорится в сообщении пресс-центра.

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Из танков и дважды из артиллерии боевики открывали огонь по населенному пункту Березовое, они обстреляли из минометов Богдановку, Авдеевку, Каменку, дважды окраины Тарамчука, дважды Славное и Опытное, отмечают в пресс-центре АТО.

Также там приводят данные, согласно которым в течение дня обстрелам подверглись населенные пункты Богдановка, Водяное, Северное, Марьянка, Чернухино, Каменка, Нижнее, Сокольники, Никишино, Редкодуб и дважды Тоненькое. Из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» пророссийские боевики стреляли по окрестностям Новотроицкого.