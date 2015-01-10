В СНБО уточняют: за сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, 20 получили ранения

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли двое украинских военных, еще 20 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

По его словам, вчера на окраине Станицы Луганской в ходе выполнения боевого задания украинские военные попали в засаду. Украинским военным удалось отбить атаку, но двое военнослужащих погибли и 14 получили ранения.

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”Вчера около 12.30 во время выполнения боевого задания в зоне антитерористической операции на окраине поселка городского типа Станица Луганская батальон Национальной гвардии попал в засаду террористов… Двое наших военнослужащих погибли и 20 получили ранения не только в этом бою, а в целом по всей зоне антитеррористической операции”, - сказал Лысенко и уточнил, что ранения в бою у Станицы Луганской получили 14 бойцов.

Лысенко отметил, что за последние сутки количество обстрелов со стороны банформирований сократилось, но боевики продолжают применять тяжелое вооружение.