Экстрадированную из Черногории украинку подозревают в причастности к газовым схемам Онищенко

Ирину Мусиенко задержали в Черногории в апреле 2017 года, а передали украинским правоохранителям сегодня, 18 октября.

Экстрадированную в Украину Ирину Мусиенко подозревают в причастности к газовым схемам народного депутата Александра Онищенко.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Лариса Сарган.

«Мусиенко подозревается в том, что в составе преступной организации занималась легализацией доходов в сумме более 1,6 млрд грн, полученных от незаконных« газовых схем Онищенко», - отметила Сарган и напомнила, что указанное лицо было задержано в Черногории в апреле 2017 года.

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Как сообщал УНИАН, сегодня ранее стало известно о том, что из Черногории экстрадировали гражданку Украины, которую разыскивало Национальное антикоррупционное бюро Украины за совершение в составе преступной организации фиктивного предпринимательства и легализацию доходов, полученных преступным путем на общую сумму более 1,6 млрд грн.

«18 октября указанная гражданка принята украинскими правоохранителями и передана детективам НАБУ», - отметили в ведомстве.

Справка УНИАН. Онищенко является фигурантом дела об организованной преступной группировке, которая нанесла государству ущерб на сумму свыше 3 млрд грн. Верховная Рада лишила его депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.