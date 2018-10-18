Из Черногории экстрадировали разыскиваемую НАБУ украинку

Она разыскивалась за совершение в составе преступной организации фиктивного предпринимательства и легализации доходов, полученных преступным путем на общую сумму более 1,6 млрд грн.

Из Черногории экстрадировали гражданку Украины, которая разыскивалась Национальным антикоррупционным бюро за совершение в составе преступной организации фиктивного предпринимательства и легализации доходов, полученных преступным путем на общую сумму более 1,6 млрд грн. Как сообщили в пресс-службе НАБУ, Министерством юстиции Черногории в сентябре было принято решение о выдаче указанного лица Украине. Читайте такжеДетективы НАБУ задержали подозреваемого в "деле Мартыненко", который находился в розыске «18 октября указанная гражданка принята украинскими правоохранителями и передана детективам Национального антикоррупционного бюро Украины», - говорится в сообщении. Органом досудебного расследования проводятся неотложные следственные действия.

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