Из Черногории экстрадировали разыскиваемую НАБУ украинку
Из Черногории экстрадировали гражданку Украины, которая разыскивалась Национальным антикоррупционным бюро за совершение в составе преступной организации фиктивного предпринимательства и легализации доходов, полученных преступным путем на общую сумму более 1,6 млрд грн.
Как сообщили в пресс-службе НАБУ, Министерством юстиции Черногории в сентябре было принято решение о выдаче указанного лица Украине.
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«18 октября указанная гражданка принята украинскими правоохранителями и передана детективам Национального антикоррупционного бюро Украины», - говорится в сообщении.
Органом досудебного расследования проводятся неотложные следственные действия.