Верховная Рада рассмотрит законопроект о запрете «русского мира»

На прошлой пленарной неделе для внесения законопроекта в повестку дня сессии парламента не хватило всего несколько голосов.

Законопроект о запрете пропаганды так называемого русского мира в Украине включили в повестку дня Верховной Рады. Об этом во время заседания парламента заявил Председатель ВР Андрей Парубий. Ранее с соответствующим призывом к спикеру с парламентской трибуны обратился народный депутат от УКРОПа Александр Шевченко.

Речь идет о проекте закона № 9139 «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» (относительно осуждения и запрета «русского мира» в Украине)». Документ, который предлагает запретить на территории Украины пропаганду так называемого русского мира наравне с нацизмом, разработали народные депутаты от УКРОПа Александр Шевченко, Виктор Шевченко, Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Валентин Дидыч и Александр Дубинин.

«Этот законопроект сегодня должен объединить зал парламента. Поэтому прошу вас, уважаемый Председатель Верховной Рады, поставить на голосование вопрос о внесении в повестку дня законопроекта № 9139, рассмотреть его и принять сегодня в целом», – заявил Александр Шевченко, выступая перед депутатами.

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Нардеп напомнил, что на прошлой пленарной неделе для внесения законопроекта в повестку дня сессии парламента не хватило всего несколько голосов.

«Убежден, что украинский народ в абсолютном большинстве поддержит этот законопроект. Знаю, что его поддерживает и большинство депутатов Верховной Рады», – отметил укроповец.

По его словам, актуальность законопроекта подтверждает истерия штатных пропагандистских телеканалов РФ. В то же время укроповец подчеркнул, что запрет пропаганды «русского мира» в Украине не направлен против людей любых национальностей. Документ касается только имперской нацистской идеологии, из-за которой погибли десятки тысяч человек.

«Это идеология, которой кремлевское руководство сегодня обосновывает свою экспансию в Украину, обосновывает свою захватническую войну на нашей земле. Законопроект о запрете пропаганды является ожидаемым и актуальным, ведь после победы Майдана в 2014 году проповедники «русского мира» были дезорганизованы и ушли в подполье. Но сегодня реваншистские силы стали смелее и снова поднимают головы», – подчеркнул Александр Шевченко.