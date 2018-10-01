Нардеп Шевченко призывает запретить пропаганду «русского мира» в Украине

УКРОП предлагает запретить на территории Украины пропаганду так называемого русского мира наравне с нацизмом.

С этой целью в Верховной Раде зарегистрирован проект закона № 9139 «О внесении изменений в Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» (относительно осуждения и запрета «русского мира» в Украине)».

Документ разработали народные депутаты от «Украинского объединения патриотов» Тарас Батенко, Александр Дубинин, Валентин Дидыч, Ирина Констанкевич, Александр Шевченко и Виктор Шевченко.

«Действующее законодательство Украины запрещает только пропаганду бывших коммунистического и национал-социалистического режимов, но не уделяет внимания прогрессирующей идее «русского мира», целью которой является ликвидация независимости Украины. С учетом этого необходимо осуждение и запрет упомянутой шовинистической идеи», – заявил соавтор документа Александр Шевченко.

Нардеп напомнил, что именно идея «русского мира» положила начало военному конфликту в Донецкой и Луганской областях. Сепаратистские демонстрации проходили под лозунгами кремлевского неоимпериализма и сопровождались призывами «защищать» носителей русского языка и культуры.

«Войну начали российские военизированные отряды, которые в апреле 2014 года вторглись на территорию украинского Донбасса после захвата РФ Крыма и серии пророссийских выступлений в Украине, а также провозглашения «государственных суверенитетов» так называемых ДНР и ЛНР», – отметил укроповец.

В УКРОПе считают, что принятие законопроекта уменьшит влияние Российской Федерации на внутреннюю политику Украины и положит конец агитационно-пропагандистской деятельности врага внутри страны.