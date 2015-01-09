Ситуация в зоне АТО усложняется, боевики усилили обстрелы

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Сегодня незаконные вооруженные формирования продолжили осуществлять обстрелы позиций наших войск, в том числе и из тяжелого вооружения. За день зафиксировано 24 нарушения боевиками режима прекращения огня. Террористы 1 раз из гранатомета, 6 раз из минометов, дважды из артиллерийских систем и один раз из вооружения танка обстреляли наши позиции вблизи Никишино", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВильнюс примет на лечение 7 раненных участников АТО

Также отмечается, что целый день не прекращались выстрелы в районе Донецкого аэропорта.

"Незаконные вооруженные формирования из стрелкового оружия, гранатометов, минометов и артиллерии вели огонь по новому терминалу аэродрома. Дважды из минометов и один раз из артиллерийских систем подвергли обстрелу населенный пункт Пески. Артиллерию враг также применил по населенным пунктам Северное и окраинам Первомайского. Противотанковыми управляемыми ракетами был обстрелян населенный пункт Гранитное, а из минометов - Марьинка.

Обостряется ситуация и в Луганской области, в населенном пункте Станица Луганская. Сегодня здесь боевики из артиллерийских систем обстреляли жилые дома мирных жителей поселка. Затем состоялось более чем двухчасовое боевое столкновение боевиков с украинскими военными. После того как бандиты отступили, ими были задействованы реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». Кроме того, в районе населенного пункта Счастье, в Луганской области, «работал» снайпер", - говорится в сообщении пресс-центра АТО.