За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, еще один получил ранение

В течение суток в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, еще один получил ранение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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”За последние сутки мы потеряли трех украинских военнослужащих. Один погиб от пули снайпера в районе населенного пункта Никишино, еще один погиб в районе аэропорта ”Донецк”, третий - вблизи населенного пункта Пески от стрелкового оружия. Еще один военный получил ранение”, - сказал Лысенко.