За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, еще один получил ранение

13:05, 07 января 2015
Армия
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В СНБО сообщают, что один военный погиб в районе населенного пункта Никишино, еще два - в районе аэропорта ”Донецк" и вблизи населенного пункта Пески.

REUTERS

В течение суток в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, еще один получил ранение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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”За последние сутки мы потеряли трех украинских военнослужащих. Один погиб от пули снайпера в районе населенного пункта Никишино, еще один погиб в районе аэропорта ”Донецк”, третий - вблизи населенного пункта Пески от стрелкового оружия. Еще один военный получил ранение”, - сказал Лысенко.

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