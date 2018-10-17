Порошенко категорически отвергает освобождение оккупированных территорий военным путем

При этом, по словам главы государства, мир с Россией на условиях капитуляции является абсолютно неприемлемым.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о категорической неприемлемости военного сценария освобождения временно оккупированных территорий Украины.

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Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу ZIK. «Какой нам мир нужен? Или мир на условиях возвращения Донбасса или Крыма, или мир на условиях капитуляции. Мир на условиях капитуляции является абсолютно неприемлемым. Если вы предложите Путину мир в обмен на территории - у вас не будет ни мира, ни территорий», - подчеркнул он.

По мнению Порошенко, «в этом весь мир мог убедиться по операциям по захвату Абхазии, Осетии, Приднестровья, других территорий. Никто никому ничего не отдает, если не обеспечивать давление».

Президент Украины подчеркнул, что только всемирная солидарность с Украиной и работа по усилению санкций Запада против России является мощной мотивацией для президента РФ Владимира Путина вернуться за стол переговоров.

Порошенко подчеркнул, что РФ должна выполнить взятые на себя обязательства по минскому процессу.

«Когда он (Путин - УНИАН) обязался вывести свои войска, вооружения. В качестве гарантии безопасности компонента - ввести миротворцев на Донбассе и после вывода российских войск это (освобождение оккупированных территорий - УНИАН) будет чрезвычайно быстро - исключительно политико-дипломатическим путем», - отметил он.

Порошенко добавил, что, согласно данным социологических опросов, более 60% украинцев поддерживают возвращение оккупированных территорий политико-дипломатическим путем.

«Только 11% предлагают залить Донбасс кровью и начать военную операцию. Я категорически не принимаю этот сценарий. Повторить на Донбассе Грозный, когда город был уничтожен, и счет на жертвы пойдет на сотни тысяч - я этого не допущу. Потому что это украинцы, это наши граждане, это то, у чему Путин стремится и это тот подарок, который мы ему не сделаем. Стратегия Путина сейчас терпит полное фиаско», - заявил президент Украины.