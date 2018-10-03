В Раде депутаты поспорили из-за "мира любой ценой" с Россией

Депутат Береза заявляет, что лидеры партии "Разумная сила" посетили временно оккупированную территорию Луганской области и согласовали проведение провокаций.

Заместитель председателя фракции "Народный фронт" Юрий Береза призывает Службу безопасности Украины, Министерство юстиции и полиции проанализировать деятельность партий, которые говорят о "мире любой ценой".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в сессионном зале Верховной Рады.

"15 сентября во исполнение задачи российских кураторов лидер так называемой партии "Разумная сила" (УНИАН: партия создана в январе 2016 года. По данным СБУ, она финансируется высшим руководством России), (Александр) Соловьев и его заместитель (Александр) Савченко, при содействии гражданина Российской Федерации, заместителя председателя так называемой "администрации главы ЛНР Матвеева", посетили временно оккупированную территорию Луганской области", - заявил депутат.

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По словам Березы, там они "согласовали какой-то план и тактику проведения на подконтрольных Украине (территориях - УНИАН) провокационных политических акций".

"Мы уже привыкли к тому, что в этом зале сидит "пятая колонна". Она поделилась очень сильно: Коммунистическая партия, Мураев создал "Наши", "Разумная сила". Это только подтверждает одно направление - информационная гибридная война не прекратилась" - сказал Береза.

"Нас пытаются убаюкать тем, что "мир ради мира". "Я хочу напомнить всем: мир ради мира с Россией возможен только тогда, когда мы сдадимся. Мир с Россией возможен только тогда, когда мы пойдем на все их условия. Конечно, для части "Оппозиционного блока", для прокоммунистических левых моментов в нашей жизни... это, пожалуй, основная задача, которую ставит перед ними правительство России", - заявил Береза.

Он призвал Службу безопасности Украины, Министерство юстиции и Национальную полицию обратить внимание и "проанализировать деятельность так называемых левых партий, которые говорят о мире любой ценой, которые призывают и говорят, что украинский воин, который стоит на линии столкновения с Россией на востоке, там находится нелегитимно".

В свою очередь, народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Александр Долженков ответил, что подобные высказывания с трибуны про агентов влияния и представителей агрессора - это истерия, передает "Украинская правда".

"О требованиях "Оппозиционного блока" по установлению мира ... Мы выражаем мнение очень большого количества населения. Вы сейчас в истерической форме говорите о невыполнении каких-то условий и что нам нужно идти до конца. До какого конца? До конца государственности? Послушайте о надеждах, пожеланиях населения. Они хотят указанного мира. И соответственно "Оппозиционный блок" всегда выступает с этой позиции", - заявил Долженков.

По его словам, мира необходимо достигать, чтобы в стране была экономическая стабильность.

Он добавил, что сейчас в президентской гонке "кричат ​​о томосе в религии, а затем будут кричать о языке", но в реальности нужно заботиться об экономике.