Президент подписал закон об обеспечении равных прав женщин и мужчин на военной службе

Реализация закона будет способствовать повышению уровня правовой защиты военнослужащих-женщин и их количества, в частности, на высших военных должностях.

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во время прохождения военной службы в Вооруженных силах и других военных формированиях».

Как сообщает пресс-служба главы государства, реализация закона будет способствовать повышению уровня правовой защиты военнослужащих-женщин, а также увеличению их количества на военной службе, в частности, на высших военных должностях.

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Документ предоставляет равные возможности лицам обоих полов о заключении контракта на прохождение военной службы, и определяется, что женщины могут заключать контракт на прохождение военной службы до достижения предельного возраста пребывания на ней.

«Также закрепляется принцип, по которому женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами, что включает равный доступ к должностям и военным званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы», - говорится в сообщении.

Документ отменяет необоснованные ограничения относительно службы женщин в военном запасе, и прохождение военных сборов мужчинами и женщинами.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Верховная Рада приняла данный закон.

Им определено, что женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрещения дискриминации по признаку пола), что включает принятие их в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу, прохождение военной службы, прохождение службы в военном резерве, выполнение воинского долга в запасе и соблюдение правил воинского учета.

В частности, предельный призывной возраст на военную службу по контракту и женщин, и мужчин составит 60 лет.