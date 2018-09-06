Рада уравняла права женщин и мужчин в ВСУ

По закону, женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрещения дискриминации по признаку пола).

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины и других воинских формированиях» (регистрационный номер 6109).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 247 народных депутатов Украины.

Законом определено, что женщины исполняют воинский долг на равных основаниях с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола), что включает принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу, прохождение военной службы, прохождение службы в военном резерве, исполнение воинского долга в запасе и соблюдение правил воинского учета.

Закон вступает в силу через десять дней со дня его опубликования.