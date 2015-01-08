Назарбаев обсудит с Меркель подготовку к переговорам в "нормандском формате"

Встреча будет посвящена проблеме решения украинского конфликта и подготовке к возможным переговорам в "нормандском формате" в Астане, заявил 7 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает «Немецкая волна».

О том, состоятся ли запланированные на 15 января переговоры в Астане, Зайберт не сообщил, отмечает агентство DPA. "Я пока не могу сказать, будет ли иметь место подобная встреча, и когда она может пройти. Важно, чтобы на ней были достигнуты конкретные результаты", - подчеркнул он.

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Параллельно со встречей Меркель и Назарбаева 9 января состоится телефонная конференция министров иностранных дел Украины, Франции, Германии и РФ, передает агентство. Кроме того, в начале следующей неделе может состояться встреча на уровне глав МИД этих стран, также посвященная подготовке к возможным переговорам в столице Казахстана.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что 15 января в Астане состоится встреча в «нормандском формате».

30 декабря пресс-служба президента Казахстана Назарбаева сообщила о готовности страны к проведению 15-16 января встречи в рамках «нормандского формата» - лидеров Украины, Германии, Франции и России по урегулированию ситуации в Донбассе.