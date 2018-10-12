Промедление в борьбе с коррупцией может сильно повлиять на результаты выборов - Atlantic Council

Эксперт обращает внимание, что социологические исследования одно за другим показывают: украинцы сильно устали от коррупции.

Коррупция продолжает оставаться одной из важнейших проблем Украины, и если власть в ближайшее время не активизирует антикоррупционные действия, это может серьезно повлиять на результаты президентских и парламентских выборов в 2019 году.

Об этом пишет журналист, бывший стипендиат Austrian Marshall Plan Foundation Николай Воробьев в авторской статье на сайте Атлантического Совета (Atlantic Council) под заголовком «Почему Украина не может уничтожить коррупцию?».

В качестве примера намеренного затягивания борьбы с коррупцией Воробьев приводит скандал вокруг конкурсного отбора руководящих кадров в Государственное бюро расследований (ГБР). Журналист напоминает, что в июле директор ГБР Роман Труба отказался утвердить 27 кандидатур, поскольку подозревал их в причастности к коррупции и даже в связях с так называемыми ДНР и ЛНР.

«Наша цель – оставаться независимыми», - приводит журналист слова Романа Трубы, отмечая, что критики сочли такие заявления директора ГБР не более чем пиар-ходом.

Этот скандал, а также судебный иск, с помощью которого народный депутат Украины Юрий Македон хочет отстранить Романа Трубу от должности директора ГБР, привели к задержке формирования штата Бюро. На эту задержку отреагировали даже в Совете Европы, призвав официальный Киев обеспечить старт работы ГБР в ближайшем будущем, напоминает Ворбьев.

«Хотя пока и не ясно, насколько эффективно будет работать этот антикоррупционный орган, его уникальность заключается в том, что большинство кандидатов должны пройти тест на полиграфе, который покажет их профессионализм и надежность», - отмечает автор.

Воробьев обращает внимание, что социологические исследования одно за другим показывают: украинцы сильно устали от коррупции.

«Если украинские власти не предпримут никаких действий и не покажут реальные результаты борьбы с коррупцией, это напрямую повлияет на выборы в следующем году. Борьба с коррупцией была ключевой причиной, по которой люди выходили на улицы в 2013-2014 годах. Перед новыми выборами не стоит забывать о причинах Евромайдана», – заключает журналист.

Атлантический Совет – американский аналитический центр, созданный в 1961 году. Является членом Ассоциации Атлантического договора (The Atlantic Treaty Association, ATA).

Верховная Рада приняла Закон о создании ГБР 12 ноября 2015 года. Создание этого органа предусмотрено Конституцией Украины: к нему должны перейти от прокуратуры функции досудебного расследования. Бюро будет расследовать преступления, совершенные высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками.