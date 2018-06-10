Журналист назвал имена кандидатов на пост нового главаря "ДНР"

Журналист сообщил, что в качестве преемников называются три кандидатуры - Пушилин, Ходаковский и Бобков.

В качестве преемников ватажка боевиков «ДНР» Александра Захарченко рассматриваются три кандидатуры – Денис Пушилин, Александр Ходаковский и Александр Бобков.

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Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский.

Он отметил, что вместе со смещением Захарченко «полетит голова» и его ближайшего соратника Тимофеева (Ташкента). В мае был отстранен от кураторства над «ЛДНР» Владислав Сурков. А поскольку Захарченко является его ставленником, то ему тоже пророчат скорое падение.

«В качестве преемников называются три кандидатуры - Пушилин, Ходаковский и Бобков. Последний - бывший народный депутат-регионал, с которого в 2014 году все и начиналось. Захарченко и Ташкент изначально действовали в Донецке как люди Бобкова и захватывали Донецкий горсовет по его приказу, так что Бобков может по праву считаться их крестным отцом», – пишет Казанский.

Журналист подчеркнул, что в своем последнем интервью Путин сравнил Донбасс с Чечней и предложил Украине интегрировать ОРДЛО по чеченскому сценарию. «Ровно эту же мысль в своих интервью обычно повторяет и Бобков. Видно, уже возомнил себя "донецким Кадыровым"», – считает Казанский.

«Допускать реализации этого сценария, разумеется, нельзя. Никакой «украинской Чечни» нам, конечно, не нужно. Кстати, надо будет проследить, кто в Украине подхватит эту кремлевскую методичку», – добавил он.