Москва незаконно поглотила украинскую церковь, УПЦ всегда была канонической территорией Вселенского Патриархата - Климкин

"Константинополь из-за неблагоприятных исторических условий вынужден был проявлять терпимость и молчать, однако никогда не отказывался от своих прав", - заявил Климкин.

Церковь Украины de jure никогда не прекращала быть канонической территорией Вселенского Патриархата.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в своей колонке на "Украинской правде". Климкин анализирует в ней документы Вселенского патриархата из статьи "Вселенский престол и Украинская церковь".

"В 1686 году Константинополь своей "Грамотой о предоставлении" передал Патриарху Московскому только право рукополагать Митрополитов Киевских. Такое решение было обусловлено экономическими причинами и тогдашней сложной ситуацией по безопасности в регионе, и считалось временным. Передача права рукоположения (хиротонии) отнюдь не означала подчинение Украинской церкви Московскому Патриарху во всех других аспектах. Киевская (то есть Украинская) митрополия со времени основания и до наших дней была и является епархией Вселенского, а не Московского патриархата", - пояснил он.

При передаче права на хиротонию Фанар особенно подчеркивал два условия: Митрополита Киевского выбирали в Украине без участия Москвы; Митрополит Киевский во время Богослужения обязан первым вспоминать Вселенского Патриарха (что является свидетельством подчиненности Украинской церкви непосредственно Константинопольской).

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"Однако Московский Патриархат никогда не придерживался этих условий и осуществил незаконное присоединение и поглощение Украинской церкви. Константинополь из-за неблагоприятных исторических условий вынужден был проявлять терпимость и молчать, однако никогда не отказывался от своих прав, а Церковь Украины de jure никогда не прекращала быть канонической территорией Вселенского Патриархата", - добавил Климкин.

Как известно, 9 октября в Стамбуле началось заседание Синода Константинопольського патриархата, на котором могут утвердить томос об автокефалии украинской православной церкви. 11 октября – третий и последний день трехдневного заседания Синода.

Представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря сообщил, что Синод Вселенского патриархата признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской церквью в 1686 году и признал предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ каноническими.