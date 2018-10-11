Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской Церковью - спикер УПЦ КП

Также сразу из нескольких источников поступила информация об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета, а также апелляции митрополита Макария.

Синод Вселенского патриархата признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской церквью в 1686 году.

Об этом заявил в Facebook пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря со ссылкой на источники.

"Сразу из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решение Синода Вселенского Патриархата. 1. Об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария). 2. О признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской церквью в 1686 году", - заявил он.

Сейчас ожидается официальное объявление от Священного Синода.

Напомним, с 9 по 11 октября в Стамбуле проходило заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором рассматривался вопрос утверждения Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви. Заседание проходило за закрытыми дверями.

Автокефалия для Украинской Православной Церкви: история вопроса

Киевский Патриархат ожидает признания автокефалии со стороны Константинопольской церкви, к которой в статусе митрополии Украинской церковь принадлежала с 988 до 1686 года. Согласно позиции УПЦ КП, созданный в 1589 Московский патриархат не имеет права претендовать на звание церкви-матери по отношению к УПЦ, основанной в 988 г. В то же время такое признание отрицает и противостоит ему Русская православная церковь и подчиненная ей УПЦ Московского патриархата.

В 2016 году ВР обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине. В этом обращении ВРУ просила вселенского патриарха признать недействительным акт 1686 г., которым Киевская митрополия присоединялась к Московскому патриархату и выдать Томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Читайте такжеВ Кремле выступили против возможного решения об автокефалии Украинской православной церкви

17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просили парламент поддержать это обращение. 19 апреля Рада поддержала обращение, а 22 апреля оно было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

Кто поддержал предоставление украинской церкви автокефалии

Предоставление украинской церкви автокефалии поддержали Госдеп США, Ватикан. Кроме того, президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко подписали совместное заявление, поддержав обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Также десять иерархов Украинской Православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП) подписали обращение к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса на автокефалию Украинской церкви.

Позиция РПЦ о предоставлении Украине автокефалии

Предоставление автокефалии Украинской церкви значительно ослабит влияние Русской православной церкви в мире, поэтому Россия всеми средствами старается этого не допустить.

Вселенский патриарх создал комиссию из трех митрополитов, которые объезжали поместные церкви и информировали о своих намерениях. В то же время, Москва рассылала по всем тем же церквях своих представителей, агитировавших против Вселенского патриарха.

31 августа в Стамбуле глава Русской православной церкви Кирилл встретился со вселенским патриархом Варфоломеем. По итогам встречи глава РПЦ Кирилл заявил, что ни одна православная церковь не может принимать решения, противоречащие позиции другой православной церкви.

В случае предоставления Томоса, церковь Московского патриархата будет признана как церковь, которая является представителем иностранных иерархов в Украине. Поэтому Москва заявляет об очередном «расколе» в украинском обществе. РПЦ пугает украинцев кровопролитием в случае предоставления Украине автокефалии. Там считают, что сторонники русской церкви в Украине будут защищать монастыри.

В Кремле заявили, что обеспокоены в связи с предоставлением автокефалии православной церкви в Украине и выступают за «сохранение единства православного мира».

Конфликт между РПЦ и Константинополем

В РПЦ угрожают разорвать отношения со Вселенским патриархатом в случае предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата. РПЦ считает, что Константинополь действует вне рамок "канонического поля".

Мало того, РПЦ не будет участвовать в структурах, где председательствует Константинопольский патриархат. Российский патриарх Кирилл больше не будет молиться за здоровье константинопольского коллеги Варфаломия.

Кто может возглавить поместную Украинскую Православную Церковь

Одним из возможных способов предоставления автокефалии должно быть предварительное объединение православных церквей Украины, а именно УАПЦ, УПЦ КП и части УПЦ МП и избрание предстоятеля единой поместной православной церкви Украины. После подписания Томоса в Украине должен состояться собор, на котором объявят о создании новой церкви и изберут ее предстоятеля - патриарха.

Киевский патриархат после томоса намерен выдвигать кандидатуру патриарха Филарета на должность предстоятеля. "Мы архиереи Киевского патриархата будем выдвигать и поддерживать кандидатуру патриарха Филарета. Потому что другой такой кандидатуры, которую бы можно было сравнить с ним за опытом и качествами как духовного лидера, руководителя, мы не видим", - сказал представитель Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря). Он добавил, что до сих пор во всех разговорах, которые ведутся между церквями о предстоятеле, никого другого не предлагали.