Британия готова ввести более жесткие санкции против России после выхода из ЕС

По словам британского парламентария, в настоящее время двусторонние санкции против России ввести невозможно.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии заявляют о готовности ввести более жесткий санкционный режим против Российской Федерации после выхода из Европейского Союза в 2019 году.

Как сообщает Правительственный портал, об этом заявил председатель комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугенхат во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе в Лондоне.

Тугенхат заверил, что Великобритания намерена ввести дополнительные санкции против Российской Федерации.

Читайте такжеБритания готова ответить на возможную агрессию России кибератаками - СМИ

По его словам, более жесткий санкционный режим станет реальностью после выхода страны из ЕС в марте 2019 года, поскольку сейчас невозможно ввести двусторонние санкции.

«Ваша безопасность - это наша безопасность тоже», - заверил британский парламентарий.

Также он отметил, что опыт Украины в противодействии гибридным атакам является чрезвычайно ценным для Британии.

В этой связи стороны договорились усилить сотрудничество по выявлению и противодействию дезинформации и согласились, что необходимо продолжать активный диалог с представителями других государств ЕС относительно агрессивной политики России, в частности, в контексте противодействия строительству "Северного потока-2".

Как сообщал УНИАН, 29 марта 2019 года истечет двухлетний срок, предусмотренный статьей 50 Лиссабонского соглашения, по согласованию процедуры выхода Британии из ЕС.