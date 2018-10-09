Украинская делегация допускает ограничение своего участия в ПАСЕ в случае отмены санкций против РФ

Соответствующее заявление сделал председатель постоянной делегации Верховной Рады в Ассамблее Владимир Арьев.

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы допускает ограничение своего участия в ее заседаниях в случае принятия наихудшего варианта относительно снятия санкций с Российской Федерации, введенных в связи с оккупацией Крыма и отдельных районов Донбасса.

Об этом сообщил председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев в эфире телеканала "Прямой" во время включения из Страсбурга.

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"Мы будем анализировать, в каком виде она (резолюция) будет проголосована, поддерживаются ли поправки, которые сегодня были поддержаны комитетом. Далее от того, в каком уже конкретном виде она окажется, мы и будем принимать решение", - сказал Арьев.

"Я не буду сейчас забегать вперед, но в самом худшем варианте, мы будем серьезно думать о том, что, наверное, стоит ограничить определенным образом, хотя бы на первых этапах, нашу работу в Ассамблее. Возможно, но опять же, это при худшем варианте", - подчеркнул председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась отложить представление доклада о внесении изменений в правила и процедуры Ассамблеи относительно обжалования полномочий национальных делегаций, представленных в ней.

Докладчик ПАСЕ Петра де Саттер заверила, что доклад о внесении изменений в процедуры Ассамблеи не имеет целью снятие санкций с РФ.

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Сегодня в ПАСЕ рассмотрят изменения правил и процедур, которые могут усложнить процедуру сохранения санкций против России. По настоянию украинской делегации, комитет Ассамблеи по вопросам регламента поддержал предложение не увеличивать долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте продолжения санкций против российской делегации, но это решение еще должна поддержать Ассамблея во время рассмотрения резолюции относительно принятия регламентных изменений в правила и процедуры Ассамблеи.

8 октября Арьев заявил, что на осенней сессии ПАСЕ украинская делегация попытается не допустить ликвидации санкций по требованию РФ.

Президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье высказалась за поддержку конструктивного, откровенного и открытого диалога с российскими депутатами. По словам Мори-Паскье, необходимо обсуждение о внесении возможных изменений в процедуры и правила ПАСЕ, которые могут привести к отмене санкций против РФ.

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Ранее Арьев заявлял, что в ПАСЕ предлагают усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, которые нарушают права человека, а также принципы демократии и верховенства права. Кроме того, он заявлял, что в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте продолжения санкций против РФ.

Это решение может усложнить процедуру продления санкций против РФ, введенных в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.